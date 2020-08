YouTuber Acid gooit nog wat olie op het vuur met ‘verontschuldiging’: “Waarom zou ik hierover liegen?” SDE

25 augustus 2020

10u43 23 Showbizz De De storm rond YouTubers Céline Dept (20), Michiel Callebaut (24) en Nathan Vandergunst (21) - beter bekend als Acid - is nog niet gaan liggen. Na de video vol tranen van het YouTube-koppel Cemi slaat Acid nu terug met een nieuw, eigen filmpje. Daarin ‘verontschuldigt’ hij zich voor de grove commentaren die het duo krijgt... maar niet heus. “Kritiek is niet hetzelfde als pesten. Ik heb niets verkeerds gedaan.”

Even recapituleren: Acid (212.000 abonnees op YouTube) post op het videokanaal een filmpje waarin hij de nieuwste muziekvideo van Céline en Michiel (480.000 abonnees) onder de loep neemt - in weinig flatterende bewoordingen. “Hoelang kan je hiernaar kijken zonder dood te vallen?”, klinkt het onder meer. En ook: “De mensen die jullie niet kennen hebben gewoon geen kanker.” Daarop wordt het filmpje offline gehaald door YouTube, volgens Acid omdat Céline en Michiel een ‘strike’ hebben uitgelokt - een officiële waarschuwing van het videoplatform. Wie drie strikes verzamelt, verliest z’n account. In een nieuwe video met als titel ‘Céline en Michiel proberen mijn channel te verwijderen’ haalt Acid dan ook opnieuw stevig uit naar z'n concurrenten en dreigt hij onder meer om zelf ook stappen te ondernemen. Het koppel zou namelijk regelmatig inbreuken plegen tegen de COPPA-wetgeving (Children’s Online Privacy Protection Act, red.) die bijvoorbeeld oplegt dat video’s die bedoeld zijn voor jongere kinderen geen reclame mogen tonen.

Dat de fans van Acid hun idool door dik en dun steunen, wordt duidelijk wanneer Céline en Michiel eindelijk reageren op de heisa. In tranen vertellen ze dat ze doodsbedreigingen krijgen en overwegen om te stoppen met YouTube. En vooral: dat ze niets te maken hebben met die strike, omdat YouTubers volgens hen geen strike kunnen uitdelen aan andere YouTubers, enkel wanneer het te maken heeft met auteursrechten. En dat was hier niet het geval.

Spijt?

Over terug naar Acid. Die zette maandagavond een nieuw filmpje online met de titel ‘Het spijt me, dit was niet mijn bedoeling’. “Ik heb een domme fout gemaakt”, begint hij. “Het spijt me en ik hoop dat jullie me kunnen vergeven. De comments zijn echt niet leuk en zitten vol haat en dat was niet mijn bedoeling, dus heb ik een tekstje voorbereid."

Waarna de ‘Move tegen Pesten' van Charlotte & Brahim luid door de speakers knalt en Acid vrolijk meelipt. Tot zover de excuses dus. “Ik ging deze video normaal gezien niet maken", legt hij uit. “Want je trapt niet door op iemand die al op de grond ligt. Dat is een ongeschreven regel. Maar toen hebben zij die huilvideo gemaakt."

De strike

De YouTuber blijft ervan overtuigd dat Céline en Michiel wel degelijk achter de strike zaten. “Zij ‘striken' me. Ik stuur een mail naar YouTube om uit te leggen waarom die strike ingetrokken moet worden. Dat is gebeurd vandaag. We hebben nul strikes op dit kanaal en de video staat weer online”, klinkt het trots. “De hele controverse is dat ik hierover aan het liegen ben. Wat voor baat heb ik om hierover te liegen? ‘Oh, je kan niet striken als YouTuber’, zeggen zij. Je kan wél striken als YouTuber. Want dan kan ik bezwaar indienen en zeggen dat de strike onterecht was", legt hij uit. “Dan kan YouTube beslissen of de video voor altijd die strike houdt of niet. Als YouTube dat zélf had gedaan, dan had ik geen kans gehad om te zeggen dat er een fout was gebeurd. De enige keer dat zo'n fout kan gebeuren, is als YouTube blindelings een strike van Céline en Michiel of hun management doorzet."

Hij vervolgt: “Je kan het hiermee vergelijken: als iemand belt om te zeggen dat hier een bom ligt, vallen ze hier binnen met een heel team en pakken ze me mee zonder dat ik iets kan zeggen. Dan vlieg ik in de cel. Maar als ik dan zeg dat ik niets gedaan heb, onderzoeken ze dat en laten ze me vrij."

Tactisch stilzwijgen

“Ik heb niets verkeerd gedaan", voegt hij eraan toe. “Kritiek is niet pesten. Ik heb dat al gezegd. Is het trouwens niemand opgevallen dat ze niets hebben gezegd over het tweede deel van mijn video, over de COPPA-wetgeving? Dat hebben ze tactisch aan de kant laten liggen, denk ik, terwijl dat net het allerbelangrijkste is." Dat z’n concurrenten dreigen om het videoplatform te verlaten, vindt Acid trouwens onzin. “Neem het van mij aan, zij gaan niet stoppen met YouTube. Ik weet niet waarom ze dat zeggen, waarschijnlijk om emotie op te wekken bij jonge kinderen. Maar ze gaan niét stoppen."

De heisa heeft hen in ieder geval geen windeieren gelegd. Céline en Michiel zagen hun aantal abonnees toenemen van 476.000 tot 480.000, bij Acid was de stijging nog opmerkelijker: van 203.000 tot 213.000. En ook hun videoviews (en de bijhorende inkomsten) varen wel bij de ruzie. De ‘Celine en Michiel proberen mijn channel te verwijderen’-video is intussen al meer dan 440.000 keer bekeken. De video van het duo nadert stilaan de 700.000 kliks.

Bekijk ook: Oorlog tussen Vlaamse YouTube-sterren loopt uit de hand



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.