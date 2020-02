YouTube-ster zette dood van vriendin in scène om meer volgers te lokken: hij is intussen gearresteerd MVO

Bron: Metro UK 1 Showbizz De Britse YouTube-ster JayStation, echte naam Jason Ethier (29), zette de dood van zijn vriendin in scène om meer volgers naar zijn kanaal te lokken. Dat lukte, tot diezelfde kijkers achterdochtig werden.

JayStation heeft vijf miljoen volgers op YouTube, maar die kreeg hij niet zomaar. Hij maakte hen wijs dat zijn vriendin, Alexia Marano, om het leven was gekomen bij een tragisch auto-ongeval. Hij deelde zijn YouTube-account met het meisje, dus zij was voordien vaak in zijn video’s te zien geweest. Jason deelde het nieuws al huilend met zijn aanhang: “Ze heeft iets verschrikkelijks meegemaakt”, klonk het. “Ik zal haar zo hard missen.” Daarna postte hij nog een video waarin hij Alexia probeert ‘te contacteren via een ouija-bord’. Zijn fans werden echter achterdochtig toen Jason kijkers opriep om zijn videoblog massaal te volgen. “Het was Alexia’s grote droom om vijf miljoen volgers te halen”, meende hij.

Na een kort onderzoek bleek echter dat het om pure leugens ging. Alexia was perfect in orde, en had Jason zelfs geholpen om de video’s over haar dood te maken. Dat deed ze naar eigen zeggen omdat ze bang voor hem was. Bij de politie beweerde ze dat Jason haar bedreigde met een pistool.

Jason gaf dat later toe: “Ik was gewoon van plan om haar dood te faken en het resultaat op YouTube te zetten, inclusief de video’s waarmee ze mij geholpen heeft. Dat allemaal om meer volgers te krijgen. Nu heeft ze mij verlaten en zit ik diep in de problemen.”

Alexia maakte een eigen video waarin ze Jason ‘controlerend en gevaarlijk’ noemde. Ze had het niet over de klacht die ze tegen hem heeft neergelegd, maar gaf wel mee dat ze hem hielp met de video’s rond haar dood omdat ze ‘bang voor hem was’.

Ethier is intussen gearresteerd en moet op 16 maart voor de rechtbank verschijnen.