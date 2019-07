Youtube-ster ‘The King of Random’ (38) omgekomen tijdens paragliden ADN

31 juli 2019

18u19

Bron: ANP 0 Showbizz De 38-jarige Grant Thompson, die op YouTube razend populaire filmpjes plaatste onder de naam De 38-jarige Grant Thompson, die op YouTube razend populaire filmpjes plaatste onder de naam ‘The King of Random’ , is om het leven gekomen. Hij crashte tijdens het vliegen met een paraglider, zijn hobby.

Het ongeluk gebeurde maandag in de Amerikaanse staat Utah, waar hij woonde. Zijn familie sloeg alarm toen hij niet thuiskwam. Zijn lichaam werd uiteindelijk gisteren gevonden en geïdentificeerd.

34 miljoen views

Thompson had 11 miljoen volgers op YouTube. In de filmpjes deed hij allerlei proeven en experimenten. Zijn meest bekeken vlog was een video waarin hij snoepjes in de vorm van legoblokjes maakte. Die had ruim 34 miljoen views.



"Grant hield enorm van zijn fans en waardeerde ze. Doe vandaag alsjeblieft iets goeds of aardigs om The King of Random te eren. Zijn nalatenschap zal voortleven in het kanaal en de gemeenschap die hij heeft gecreëerd", staat nu op de Instagram- en YouTube-pagina's van The King of Random.

Gepassioneerd

YouTube noemt Thompson "begaafd, gepassioneerd en eindeloos nieuwsgierig". Collega-vlogger Logan Paul omschrijft Thompson als "een man vol levenslust, nieuwsgierigheid en passie".