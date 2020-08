YouTube-ster Nikkie de Jager kreeg inbrekers over de vloer MVO

08 augustus 2020

17u41

Bron: ANP 0 Showbizz Het huis van YouTube-ster Nikkie de Jager is zaterdagmiddag overvallen. Dat bevestigt haar management aan RTL Boulevard. Het is niet bekend of de make-upartieste op dat moment thuis was.

De politie laat via Twitter weten dat de bewuste woning in Uden door “minimaal drie daders” werd overvallen. Ze bedreigden de bewoners met mogelijk een vuurwapen en stalen een onbekende buit. De overvallers vluchtten daarna weg in een beige personenauto.

Bij de overval liep een van de bewoners “oppervlakkige verwondingen” op.