YouTube-ster Nikkie de Jager in eigen huis beroofd en onder schot gehouden MVO RL

08 augustus 2020

23u38

Bron: ANP 1 Showbizz UPDATE De Nederlandse YouTube-ster Nikkie de Jager, ook bekend als Nikkie Tutorials, is zaterdagmiddag thuis overvallen. Dat schrijft de make-upartieste op Twitter. Ze was op het moment van de overval thuis met haar vriend Dylan. Nikkie schrijft dat haar grootste nachtmerrie realiteit werd toen ze in haar eigen huis overvallen werd en onder schot gehouden. Ze zijn aangevallen maar lichamelijk in orde, zo zegt ze. “Mentaal is een heel ander verhaal”, zo schrijft ze.

Volgens de politie heeft een van de bewoners oppervlakkige verwondingen opgelopen. Maar of dat Nikkie is of haar vriend, is niet duidelijk. Ze schrijft het berichtje om mensen te laten weten dat ze “oké en veilig” zijn. Ze vraagt mensen begrip te hebben dat ze de komende dagen even wat tijd voor zichzelf neemt. Haar berichtje begint met I love you.

I love you 💞 pic.twitter.com/eMiKcPIZrd NikkieTutorials(@ NikkieTutorials) link

Volgens de politie werd de woning in Uden, in de provincie Noord-Brabant, door “minimaal drie daders” overvallen. Ze bedreigden Nikkie en Dylan en stalen een onbekende buit. De overvallers vluchtten daarna weg in een beige personenauto.



De politie is op zoek naar mensen die iets hebben gezien van de overval of bijvoorbeeld camerabeelden hebben gemaakt van de overval.

De Nederlandse visagiste heeft op YouTube ruim 13,5 miljoen volgers. Wereldwijd is ze bekend. Haar bekendheid werd nog groter nadat ze had onthuld dat zij transgender is. Ze sprak onder meer in de talkshow van Ellen DeGeneres over haar coming-out. De vlogster begon in 2008 begon met het maken van filmpjes over haar werk als visagiste. Zij werkte samen met grote sterren als Lady Gaga en Kim Kardashian.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Vrolijke vlogster Julie Vermeire toont zich van haar meest kwetsbare kant: “Onder die lach van mij zit soms pijn” (+)