YouTube-ster Miranda Sings bevallen van een zoontje: “Zo blij dat ik niet meer zwanger ben” KD

12 december 2018

10u13

YouTube-sensatie Colleen Ballinger (32), beter bekend als haar alter ego Miranda Sings, is bevallen van een zoontje. Dat maakte de ster zelf bekend op sociale media.

Colleen, die onlangs nog hoogzwanger te zien was in de videoclip ‘Thank u, next’ van haar goede vriendin Ariana Grande, beviel gisteren van haar zoontje. Hoe de jongen heet is nog niet bekend gemaakt, maar Colleen deelde wel al eerste foto van het jongetje online. “Ik hou zoveel van hem", klinkt het vertederend. “Hij is gewoon perfect.” De ster deelde op Twitter ook wat extra weetjes over haar pasgeboren zoon.

De baby kwam immers wat te vroeg ter wereld, maar daar maakt de trotse moeder zich geen zorgen over. “Hij kwam zo vroeg omdat hij Kerstmis niet wou missen.” Ze vervolgde haar bericht meteen met een grapje. “Ik ben zò blij dat ik niet meer zwanger ben.” Een heel verschil met de bekendmaking van de zwangerschap, toen huilde ze van geluk in haar video. “Ik ben zo enorm opgetogen, ik heb een baby in mijn buik!”

Haar kanalen hebben samen meer dan 16 miljoen abonnees. Op het kanaal dat volledig aan Miranda Sings is opgedragen heeft ze sinds deze week 10 miljoen abonnees, een serieuze mijlpaal.