YouTube schrapt 'Super Size Me 2' Documentairemaker kwam eerder deze week in opspraak na beschuldiging van verkrachting EDA

15u24 0 Getty Images for DIFF Regisseur Morgan Spurlock woonde op 9 december nog de "Super Size Me 2: Holy Chicken" première bij tijdens het Dubai International Film Festival. Showbizz Het vervolg op de documentaire 'Super Size Me' van Morgan Spurlock komt er niet. YouTube Red, de betaalde dienst van YouTube waarbij exclusieve videocontent kan bekeken worden, heeft dit besloten nadat de documentairemaker eerder deze week bekende dat hij in zijn studiejaren werd beschuldigd van verkrachting.

Donderdag biechtte Spurlock op dat hij in zijn studiejaren werd beschuldigd van verkrachting. Ook onthulde hij dat hij ooit een oud-assistente heeft betaald zodat ze hem niet zou aanklagen voor seksuele intimidatie.

"We voelen mee met alle vrouwen die betrokken waren bij de verhalen van de recente verklaringen van Spurlock", reageert een woordvoerder van YouTube nu. "In het licht van deze situatie hebben we daarom besloten om 'Super Size Me 2' niet uit te zenden op YouTube Red."

In het vervolg op de documentaire uit 2004, waarin Spurlock een maand lang alleen McDonald's-voedsel eet en zo de financiële en fysieke kosten van Amerika's honger naar fast food blootlegt, opent hij zijn eigen fastfoodrestaurant. YouTube kocht de documentaire voor 3,5 miljoen dollar van het Toronto-filmfestival. Het was de bedoeling dat Super Size Me 2 in 2018 via de betaalde dienst te zien zou zijn.

Warrior Poets, het productiebedrijf dat de film heeft geproduceerd, kondigde na de verklaring van YouTube aan dat de documentaire niet meer vertoond wordt op het Sundance filmfestival.

Spurlock (47) liet vrijdag weten dat hij zich terugtrekt uit het productiebedrijf. Ook is de filmmaker geknipt uit de documentaire 'The Devil We Know', die wel vertoond wordt op Sundance.