Youtube haalt 'zelfmoord-tutorials' voor kinderen offline na klachten van ouders

27 februari 2019

10u53

Bron: CNN/Youtube 0 Showbizz YouTube heeft stappen gezet tegen video’s op de website waarin op een speelse manier wordt getoond hoe je zelfmoord kan plegen. De video’s zijn duidelijk op jonge kinderen gericht. Het was Hess, een mama uit Florida, die aan de alarmbel trok nadat ze meermaals de schokkende beelden onder ogen kreeg.

Hess zegt tegen CNN dat ze de beelden afgelopen zomer voor de eerste keer te zien kreeg, toen een andere moeder haar waarschuwde voor enkele gruwelijke video’s op YouTube Kids. Dat is nochtans het platform waar enkel kindvriendelijke inhoud op mag en kan verschijnen. Handig verstopt in het midden van de video legt een man met een zonnebril plots uit hoe iemand zijn polsen kan oversnijden. De moeder rapporteerde de video meteen, waarna Youtube de beelden offline haalde. Dat gebeurde toen pas na een week.

Deze week werd Hess plots opnieuw geconfronteerd met de beelden. Ze nam weer contact op met Youtube, die de video na enkele dagen verwijderde. Omdat Hess in paniek was, besloot ze ook zelf wat verder te graven in het aanbod van YouTube Kids. Er doken blijkbaar heel wat video’s met aanstootgevende en ongepaste inhoud op. “Er zijn filmpjes waar seksueel misbruik en mishandeling worden verheerlijkt. Ook mensensmokkel, wapengebruik en huiselijk geweld worden gepromoot in verschillende video’s. Zo toont een video die over Minecraft zou moeten gaan, eigenlijk een dodelijke schietpartij op een school.”

Familievriendelijk

Youtube heeft in een verklaring gereageerd op de bezorgdheden. Het bedrijf stelt dat ze er alles aan doen om de inhoud van YouTube Kids familievriendelijk te houden, en dat ze klachten en feedback steeds serieus nemen. “We stellen het op prijs dat mensen dergelijke ongepaste inhoud rapporteren aan ons. Wij zijn 24/7 bezig met het bekijken en inschatten van beelden die niet op het platform thuishoren.” Youtube deelt ook nog mee dat het in de toekomst wil testen om ouders de mogelijkheid te bieden handmatig de video’s te selecteren die hun kinderen kunnen bekijken.