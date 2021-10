YouTube haalt officiële kanalen R. Kelly offline

Celebrities Huis Britney Spears doorzocht op afluister­ap­pa­ra­tuur

5 oktober Het huis waar Britney Spears (39) woont in Thousand Oaks, nabij Los Angeles, zou door specialisten grondig doorzocht zijn op eventuele afluisterapparatuur. Uit de nieuwe documentaire ‘Controlling Britney Spears’, geproduceerd door The New York Times, blijkt dat haar vader, Jamie Spears, afluisterapparatuur in de slaapkamer van de zangeres liet installeren. Dat meldt The Daily Mail.