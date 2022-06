Younes en Eline grepen naast hoofdprijs in ‘Huis Gemaakt’: “Het doet pijn dat straks iemand anders in ons huis gaat wonen”

Na het verlies vloeiden er ook tranen bij Younes, maar the day after is hij alweer het zonnetje in huis. “Het kan zijn dat het een aandoening is, maar ik ben altijd positief. Het programma heeft me niet gekraakt, ik ben alleen een kilo of vijf, zes vermagerd door al het harde werk”, zegt hij. Het Limburgse koppel stapte onbevangen in het avontuur. “We wisten dat we niet handig waren, maar toen de kans zich aandiende om mee te doen, hebben we niet geaarzeld”, zegt Eline. “Als jong koppel is het haast onmogelijk om een eigen huis te verwerven, alles is superduur en zeker als je het naar eigen smaak wil inrichten. En dan weeg je af: enkele maanden keihard de beuk erin met een redelijke kans om een huis te winnen of de gewone weg en 25 jaar afbetalen.”