Yolanthe Cabau zou 19 miljoen euro opstrijken met scheiding Welsey Sneijder Redactie

08 maart 2019

13u15

Bron: AD 0 Showbizz Yolanthe Cabau van Kasbergen hoeft de komende jaren niet op een houtje te bijten: volgens het Nederlandse Quote houdt de brunette ruim 19 miljoen euro over aan haar scheiding van Wesley Sneijder. Deze week werd bekend dat de twee, die in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, een punt zetten achter hun relatie.

Quote berekende vorig jaar dat het vermogen van Sneijder uitkwam op zo’n 37 miljoen euro. Dat vermogen zal niet gekrompen zijn sindsdien, aangezien hij vorig jaar een riant miljoenencontract tekende bij zijn huidige club in Qatar. Quote schat dus dat Yolanthe minimaal 19 miljoen euro overhoudt aan de scheiding. Want hoewel de presentatrice, actrice en kledingontwerpster zelf ook een succesvolle carrière heeft, komen haar salaris en vermogen niet in de buurt bij die van Sneijder.

Wesley en Yolanthe zouden een pers- en mediastop houden, maar woensdag verbrak de voetballer tóch de stilte. Op Instagram schreef hij: “Ik heb het verknald. Meerdere keren.” Wat de twee precies uiteen dreef blijft echter onduidelijk.

Het koppel maakte dinsdag via hun management bekend dat ze uit elkaar gaan. De voetballer en de actrice kregen in 2009 een relatie en trouwden een jaar later in het Italiaanse Castelnuovo Berardenga, vlakbij Florence. Ze woonden de afgelopen jaren in de landen waar Sneijder voetbalde; achtereenvolgens Italië, Turkije, Frankrijk en Qatar. In 2015 kreeg het stel zoontje Xess Xava.