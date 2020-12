Yentl Keuppens uit ‘Pink Ambition’ brengt haar eigen wijnen op de markt

Voor velen is het wellicht een echte verrassing, maar er schuilt een echte wijnliefhebber in Yentl Keuppens. Samen met de dynamische e-commerce speler Our Daily Bottle lanceert de influencer twee originele kerstgeschenken, een His/Her-wijnbox. Die bevatten haar lievelingswijnen van het afgelopen jaar. Twee stoere rode wijnen voor hem en een fleurige witte wijn en bubbles voor haar. “Voor wie niet weet wat kopen, is de box een tof idee”, aldus Yentl. “Ik wil mensen een gezellig moment samen cadeau doen. Een flesje wijn delen met een lekker hapje er bij. Het gaat om de hele beleving. Alle wijnen zijn voorzien van mijn proefnotities en aangepaste recepten!.” Bij elke kleurrijke box zit ook een kerstkaartje.

De lockdown is de perfecte tijd om je te verdiepen in een nieuwe passie. Voor Yentl was dat wijn. Nieuwe wijnen degusteren en haar kennis over wijn uitbreiden via online cursussen. Ooit een eigen wijn maken, stond al jaren op haar bucket list. Met die droom stapte ze naar Our Daily Bottle die in 2021 samen met Yentl op een nog geheime locatie zelf wijn gaan maken. De cuvées in wit en rood zullen een eerbetoon zijn aan de oma en pepe van Yentl. De His/Her box is dus slechts een voorsmaakje voor nog veel meer wijnavonturen.

Beautyproducten

Naast haar wijnboxen brengt Yentl, samen met Lesley-Ann Poppe, ook nieuwe beautyproducten op de markt. “Mijn badkamerlijn met badgel, suikerscrub en bodylotion blijft goed verkopen. Nu hebben we hard gewerkt aan drie nieuwe gezichtsmaskers die een kalmerend (Just Bye Stress), verfrissend (Just Go Fresh) of zuiverend (Just Detox) resultaat hebben. Na zo’n bizar jaar als 2020 kan dat al eens deugd doen.”

De wijnboxen van Yentl zijn te koop via ourdailybottle.com/pages/yentl. Haar beautyproducten via lesley-annpoppe.be.

