Yasmine uit ‘Ex On The Beach’: “Ik word gepest op sociale media” BDB

30 januari 2020

12u50

Bron: RTL Boulevard 0 Showbizz Yasmine Pierards (22), bekend uit het realityprogramma ‘Ex On The Beach’ klaagt op Instagram aan dat ze gepest wordt. Zo moest ze een foto verwijderen omdat er te veel haatreacties werden gepost.

Via haar Instagram Stories liet de brunette weten dat het haar allemaal wat te veel werd. “Jammer dat ik een foto moet verwijderen omdat mijn Instagram blokkeerde door alle negatieve reacties. Zoiets heet nog steeds pesten”, schrijft ze. “Dus ik hoop dat jullie internetheldjes stoer genoeg zijn om in real life ook zo’n grote mond te hebben. De helft van deze haters lijkt op f*cking ratten en gaan anderen beoordelen. Ga iets leuks doen op een vrijdagavond in plaats van je domme meningen te uiten, mensen te pesten en uit te lachen. Bij deze, elke persoon die ook maar één negatieve reactie zet, zal worden geblokkeerd. Ik word f*cking moe van jullie.”

Voor de rest lijkt het privéleven van Yasmine wel over rozen te lopen. De realityster deelt geregeld foto’s met haar nieuwe grote liefde Martin, die onder andere te zien was in ‘Love Island’. De twee lijken dolverliefd op elkaar.