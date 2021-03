Yannick Bovy teleurgesteld dat kapsalons opnieuw dicht zijn: “Regering zoekt een zondebok”

Yannick Bovy en zijn vader baten samen drie vestigingen van New Generation Hair Club uit. “Ik vind dat absoluut niet eerlijk. Dan had ik liever een algemene lockdown gezien die strenger en kordater was.”

Biostatisticus Geert Molenberghs beweerde dat de besmettingen bij de kappers in stijgende lijn zitten.

“Ik ken geen enkele collega-kapper die zijn zaak heeft moeten sluiten omdat er een besmetting bij hen was. Ik ken juist heel veel collega’s die op dezelfde manier werken als wij: veilig, georganiseerd en gestructureerd. Nog nooit heb ik van klanten gehoord dat ze zich onveilig voelden. Anders was die agenda niet volgeboekt de voorbije vijf weken, hé.”

Voelen jij en je collega’s zich dan geviseerd door het Overlegcomité?

“Ja, want ik weet uit goede bron dat ze geen echte cijfers hebben voor die analyses van besmettingen bij de kappers. Volgens mij is het echt een politiek spelletje. Omdat de cijfers weer stijgen en er onvoldoende dosissen zijn om te vaccineren, zoeken ze een zondebok. En dat zijn de kappers.”

En dan is er nog die uitspraak van premier De Croo eind januari: ‘Als de kappers openen, dan zal het voorgoed zijn.’

“Die woorden herinner ik me nog goed. Ja, onze premier had die uitspraak beter niet gedaan. Maar hij is natuurlijk maar een mens. Het schoentje wringt vooral bij de organisatie van die vaccinaties. Als we daar een versnelling hoger hadden kunnen schakelen, dan had die derde lockdown vermeden kunnen worden.”