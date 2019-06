Exclusief voor abonnees Yanni Bourguignon uit ‘Familie’: “Ik zou niet willen dat mensen mij voor eeuwig als Cédric zien” Dennis Guilliams

21 juni 2019

06u00

Bron: PRIMO 0 Showbizz Yanni Bourguignon staat inmiddels al ruim ander half jaar op de loonlijst van ‘Familie’. De vtm-kijker heeft hem in de armen gesloten als de nieuwe Cédric Van De Caveye. Toch wil de 21-jarige acteur zich in z’n leven niet vastpinnen op één rol. “ Marijn Devalck zal altijd Balthazar Boma zijn. Ik zou niet willen dat mensen mij voor eeuwig als Cédric zien.”

Je staat nu dik anderhalf jaar op de set van ‘Familie’ als Cédric. Ben je nog zenuwachtig om met de meer ervaren acteurs te spelen?

Door de vele vlieguren zijn de zenuwen weggeëbd. Op een gegeven moment worden zelfs de ervaren rotten mét een sterrenstatus gewoon ... collega’s. We werken ook allemaal aan hetzelfde product, dus voor ego’s is er op de set van ‘Familie’ geen plaats.

Voelde je je in het verleden soms klein ten opzichte van de grote kleppers? Collega’s als Ray Verhaeghe hebben meer dan zestig jaar acteerervaring.

Peter Bulckaen en Sandrine André, mijn tv-mama, kende ik al van tijdens mijn auditie. Maar tijdens de eerste scènes met Kürt Rogiers of Lien Van de Keldermoest ik mezelf toch even in de wang knijpen. Want ik heb jarenlang naar programma’s gekeken waarin ze meespeelden, denk aan ‘Danni Lowinski’ en ‘Zone Stad’. Dat beseffen gaf toch een kortsluiting in mijn hoofd.

Blijft het bevreemdend om jezelf op tv te zien?

In het begin is dat erg raar, maar het is ook de enige manier om jezelf te evalueren zodat je kunt evolueren. Tijdens de opname moet je als acteur met zoveel technische dingen rekening houden ... Drie maanden later, wanneer een scène uitgezonden wordt, eindelijk het resultaat bekijken, is dan ook leerzaam. Dat het ‘voor echt’ is, besef ik niet altijd. Soms denk ik dat ik gewoon een video opneem voor wat vrienden in plaats van voor 800.000 ‘Familie’-fans.

