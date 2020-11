Yanina Wickmayer wordt mama: “De coronacrisis heeft mijn kinderwens in een stroomversnelling gebracht”

Showbizz Fred van Leer kreeg briefje van verpleeg­kun­di­ge in het ziekenhuis: “Dit geeft zoveel kracht”

8:46 Het lijkt ietsje beter te gaan met ‘Say Yes To The Dress’-presentator Fred van Leer. De Nederlander heeft voor het eerst van zich laten horen sinds hij begin deze week even opgenomen werd in het ziekenhuis. Intussen is hij weer thuis, en op Instagram deelde hij een briefje dat hij tijdens zijn opname kreeg van een verpleegkundige. “Dit geeft mij zoveel kracht”, schrijft hij erbij.