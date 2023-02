XINK treedt vanavond voor het eerst op in een nokvolle AB: “Dat lag boven onze verwachtingen”

BV Remi van ‘K2 Zoekt K3’ speelt mee in nieuwe Piet Pi­raat-show: “Een jongens­droom die uitkomt”

Remi De Smet (21) bekend van ‘K2 zoekt K3' heeft een nieuw rol te pakken. Hij kruipt voor de nieuwe ‘Piet Piraat’-show in de huid van Bertus Bandiet. Op Instagram laat hij weten dat het een jongensdroom is die uitkomt. Remi is echter niet aan zijn proefstuk toe. Eerder kroop hij al in de huid van ‘Wickie De Viking’ en was hij ook te zien in de Studo 100-musicals ‘Robin Hood’ en ‘14-18’. Leuk weetje: in die laatste musicals had ook acteur Peter Van de Velde alias Piet Piraat een rol.