XINK brengt sfeer op laatste dag Pukkelpop: “We hebben zo hard genoten”

2003. XINK maakt z’n opwachting in ‘Eurosong for Kids’ en weet Vlaanderen te charmeren met ‘De vriendschapsband’. Dat er - ondanks hun jonge leeftijd - ook ambitie is, mag presentator Bart Peeters aan den lijve ondervinden. Wanneer hij aan de (toen) negenjarige bassist Philip Valkiers vraagt waar hun ambitie ligt, antwoordt die onomwonden dat de groep Rock Werchter en Pukkelpop wil veroveren. Anno 2023 mogen ze die missie als succesvol afvinken op hun bucketlist. Nadat XINK deze zomer op zaterdag de Main Stage van Rock Werchter voor geopend verklaart, doen ze op de laatste dag van Pukkelpop dat trucje - andermaal mét succes - nog eens over. Veertig minuten pure nostalgie - waarbij klassiekers als ‘De vriendschapsband’, ‘Laat me vrij’ en ‘Oh-Ho’ werden afgewisseld met nieuw werk. “We hebben zo hard genoten van onze set”, vertelt frontman Jonas Meukens (33). “De vibe was nu heel anders dan op Rock Werchter. Toen hadden we een beetje stress. Het was niet alleen de allereerste keer dat we voor zoveel mensen speelden, we hadden ook nog niet zo vaak opnieuw opgetreden als XINK. Nu is dat anders, en hebben we al een twintigtal shows achter de rug. Daar haal je zelfvertrouwen uit. Voor mij was onze set op Pukkelpop een van de beste optredens die we al gespeeld hebben.”

“Het enige minpuntje - als je dat zo al kan noemen - was de temperatuur”, lacht gitarist Thomas Valkiers. “We hebben bij XINK slechts één regel als het op kleding aankomt: geen korte broeken op het podium. Nog nooit zoveel spijt van gehad. (lacht) We hebben allemaal benen vol spataders en blauwe plekken. Dat kunnen - of nee: mogen - we ons publiek niet aandoen, die typische Kempenbenen (lacht)”

Nieuw album

Leek de terugkeer van XINK in eerste instantie hun fans uit de nillies aan te spreken, bereikt de groep vandaag ook een breder publiek. Wie de jongens gemist heeft op de Belgische festivalpodia, krijgt dit najaar een herkansing in de Lotto Arena. “Voor het zover is, willen we eerst nog werken aan nieuwe muziek”, legt Jonas uit. “Er komt een album (het derde, na ‘X!NK’ en ‘Vergif’), maar daar hebben we uiteraard songs voor nodig. We zijn al langer van plan om die uit te werken, maar het is de voorbije zomer simpelweg te druk geweest. We hebben een heel aantal shows gehad, en daar kruipt eveneens heel wat voorbereiding in. We stonden telkens voor veel volk. Die mag je niet teleurstellen.”

“Je mag dat niet onderschatten: voor Jonas is zo’n XINK-show heel heftig”, vult Thomas aan. “We schreven de meeste liedjes toen we jonger waren, en een hogere stem hadden. Maar het moet niet altijd vanzelf gaan.”

Samen naar The Killers

Voor de jongens die hordes nemen, kunnen ze eerst nog even genieten op Pukkelpop. “Er zijn sowieso enkele groepen die we willen zien”, legt Thomas uit. “Vanavond willen we met de volledige groep naar The Killers gaan kijken. Hun muziek vind ik echt een voorbeeld voor XINK, en zeker met de komende periode in het achterhoofd. Hun sound zouden we graag reflecteren in onze nieuwe nummers. Of dat gaat lukken? Jullie zullen het binnenkort wel live horen, tijdens ons concert in de Lotto Arena. (lacht)”