Xavier Taveirne was een laatbloeier: "Pas op mijn 21ste kuste ik een man" TK

22 augustus 2018

07u35

Bron: GvA 0 Showbizz In 'Voor De Mannen' gaat Xavier Taveirne straks op zoek naar de eerste generatie mannen in Vlaanderen die zich durfde outen als homo. Zelf had hij het echter nooit aangedurfd, denkt hij. " Als ik een homo was geweest in de jaren vijftig of zestig, had ik met honderd procent zekerheid een vrouw en drie kinderen."

Xavier Taveirne is blij dat hij anno 2018 homo is, en niet in de jaren '60. "Al was het maar omdat ik er ook het karakter niet naar heb om mee op de barricade te staan", vertelt hij in de Gazet van Antwerpen. "Had ik toen op die manier moeten leven, zakte de moed me in de schoenen. Dat geef ik gerust toe.Mocht ik fysiek in staat zijn om seks te hebben met een vrouw, had ik met honder procent zekerheid een vrouw en drie kinderen gehad."

De presentator was een laatbloeier op vlak van zijn geaardheid. "Ik was 21 jaar toen ik een man kuste. Toen maakte ik me de bedenking dat het zou kunnen dat ik homo was. Af en toe kreeg ik een opmerking, maar dan reageerde ik in de trant van ‘dat is niet waar’. Dat was oprecht zo gezegd. Ik voelde me geen homo, en had niet de behoefte mijn twijfels op tafel te leggen. Maar toen ik had gekust met die kerel, besefte ik pas hoe een echte passionele kus aanvoelde. Heb ik mezelf dan een poos bedrogen? Ik kan dat niet weten. Ik ben altijd eerlijk naar mezelf toe. Maar ik ben iemand die eerst iets moet proberen alvorens er een mening over te vormen. Mijn vrienden vielen niet uit de lucht. Uiteraard hadden ze dat al lang door. Ik deed mijn coming-out, en daarna gingen we over tot de orde van de dag."