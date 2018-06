Xavier Taveirne stopt na één seizoen als presentator van 'De Zevende Dag' DBJ

06 juni 2018

06u00 0 Showbizz Xavier Taveirne (37) houdt het na één seizoen van 'De Zevende Dag' voor bekeken. De presentator keert terug naar Radio 1, waar hij vanaf september afwisselend met Michaël Van Droogenbroeck 'De Ochtend' zal presenteren. VRT laat weten dat het om zijn eigen beslissing gaat.

Op dit moment presenteert Xavier Taveirne 'De Ochtend' van Radio 1 op zaterdagmorgen, maar vanaf september zal hij het programma een week op twee presenteren. Daarvoor zegt 'De Slimste Mens ter Wereld' wel zijn job als presentator van 'De Zevende dag' op. Wat er met de Zevende dag zal gebeuren is nog niet duidelijk. "Zijn vertrek is zijn eigen keuze", vertelt VRT-woordvoerder Hans Van Goethem. "Er komt zeker een nieuw seizoen van 'De Zevende Dag' volgend jaar, maar wie het gaat presenteren is nog niet duidelijk. Ook of Phara de Aguirre blijft (die het programma samen met Taveirne presenteert, nvdr.) is nog niet zeker".

Taveirne zelf liet weten dat hij het vertrek moeilijk vindt, maar lost weinig over waarom hij de deur achter zich dicht trekt. “Het is altijd moeilijk om een redactie en een programma achter te laten", laat hij optekenen. "Maar bij 'De Ochtend' kom ik veel vertrouwde mensen tegen. En als onrustige mens ligt een dagprogramma me beter dan een weekprogramma. Het wordt een boeiend jaar met twee verkiezingen, ik wil daar graag boeiende radio over maken.”

Nieuw ochtendblok

Xavier Taveirne (37) en Michaël Van Droogenbroeck (40) nemen daarmee de fakkel over van Dennis van den Buijs en Ruth Roets, die respectievelijk drie en vier jaar ‘De ochtend’ hebben gepresenteerd. Dennis wordt presentator bij Radio 2 Antwerpen en Ruth gaat afwisselend met Ruth Joos ‘De wereld vandaag’ presenteren.

Met de komst van Xavier en Michaël bij ‘De ochtend vallen’ de puzzelstukken van een nieuwe sterke voormiddag bij Radio 1 in elkaar: Zoals eerder bekend gemaakt, neemt vanaf dit najaar Karolien Debecker tussen 9 en 10u de fakkel van Jan Hautekiet over, Sofie Lemaire volgt Annemie Peeters op met een nieuw programma tussen 10 en 12u.