Xavier Taveirne over zijn eerste kus met een man: “Dat was waar iedereen van die zeemzoeterige liedjes over maakt” KDL

22 oktober 2019

17u39

Bron: Radio 2 0 Showbizz In 2018 maakte Xavier Taveirne de driedelige documentaire ‘Voor de mannen’ voor Canvas over pioniers van homoseksualiteit. Taveirne, die zelf homo is, vertelde nu aan Christel Van Dyck in haar Radio 2-programma ‘De Rotonde’ over het moment waarop hij zelf besefte dat hij op mannen valt.

Wanneer het thema liefde aangekaart wordt, toont Xavier zich meteen van zijn meest openhartige kant. “Als tiener dacht ik dat de liefde een noodzakelijk kwaad was omdat ik mensen rond mij vaak ruzie zag maken en hen ongelukkig zag. Ik vroeg me altijd af: ‘wat doen jullie toch bij elkaar?’. Ik vond dat ontnuchterend”, vertelt Xavier op Radio 2. “Ik had al snel door dat het niet altijd rozengeur en maneschijn is, maar die grote liefde, die wilde ik wel. Ik hoopte dat ik de uitzondering zou zijn op al die slechte verhalen. Op een bepaald moment wilde ik heel graag verliefd worden op elke vrouw die ik tegenkwam en ik een beetje tof vond. Ik zei dan ook meteen aan zo’n vrouw: ‘Ik denk dat ik verliefd ben’. Ze zochten toen snel de uitgang. Het klassieke gezin was mijn pad, dacht ik, omdat ik nooit iets anders gezien had. Pas toen ik dacht: ‘oei, maar jij bent een leuke man’, drong het door dat ik de andere weg uit moest. Ik was toen 21 jaar oud, vrij laat dus. Toen ik in Nederland ging werken en een man kuste, wist ik dat dat de kus was waar iedereen altijd van die zeemzoeterige liedjes over maakt. Dat was een echte openbaring want ik had al vrouwen gekust, maar ik vond het telkens opnieuw een teleurstelling.”

Uit de kast

Xavier had het ook over het moment waarop hij uit de kast kwam en zijn moeder vertelde dat hij op mannen valt. “Ze was naar een film aan het kijken. Ik ging zitten en zei: ‘mama, ik moet je iets zeggen. Je zal nooit een schoondochter hebben, maar wel een tweede schoonzoon’. Ze bleef maar naar televisie kijken en vijf seconden later draaide ze zich om en zei ze: ‘mag ik even deze film uitzien? Dan kom ik straks bij jou. Is dat goed?’. Wat een anticlimax. Ik had nu toch een beetje tranen en drama verwacht”, lacht Xavier. Uiteindelijk zei de moeder van Xavier dat ze er een nachtje over moest slapen omdat het nieuws haar overvallen had. “De dag daarna is ze bij mij gekomen en zei ze dat het oké was. Ze heeft altijd wel vermoedens gehad, vermoed ik, maar ik denk dat zowel mijn moeder als mijn vader vooral vreesden dat mijn leven vanaf dan moeilijker zou zijn. Dat ik kwetsbaarder zou zijn.” Ook de vader van Xavier sprak na de outing met zijn zoon. “Hij heeft gewoon gezegd: ‘oké, en doe het veilig’. Dat was het. We hebben daar nooit meer over gesproken, net zoals we nooit hebben gesproken over het feit dat mijn zus een vriend heeft. Dat was fijn, want ik denk dat ze er meer mee hebben gesukkeld dan ze hebben laten uitschijnen. En dat is schoon.”

Geen kinderen

Toen Xavier besefte dat hij homoseksueel is, wist hij ook meteen dat kinderen geen optie mee waren. “Er was toen nog geen sprake van het homohuwelijk, laat staan van adoptie door homo’s. Maar daar heb ik mij vrij snel bij neergelegd. Ik heb het nooit als een zware last ervaren. Adoptie kan in theorie nog, ik ben 38. Maar ik denk dat zo’n procedure van makkelijk zeven of acht jaar heel erg op een relatie kan wegen. Waar ik wel nog aan denk, is pleegzorg. Zoals Sven Pichal en nog een paar collega’s op de nieuwsdienst. Ik vind pleegzorg heel mooi. Kinderen een duwtje in de rug geven. Ze de liefde geven die ze niet hebben om ze te laten vliegen in het leven. Dat vind ik heel mooi.”