Xavier Taveirne geeft fakkel door: Leen De Witte presenteert vanaf september ‘De Ochtend’ op Radio 1

Gravin Eloise debuteert als schrijf­ster met boek over haar leefgewoon­tes

17 juni Donderdag komt het eerste boek van gravin Eloise van Oranje (19) uit. In ‘Learning By Doing’ geeft de dochter van de Nederlandse prins Constantijn (51) en prinses Laurentien (55) antwoorden op vragen die ze van haar volgers krijgt over onder meer kleding, het studentenleven en voeding. “Ik wil mijn lezers natuurlijk meer over mezelf vertellen. Maar mijn boodschap is vooral: doe lekker je ding en wees jezelf”, aldus de ‘gravinfluencer’.