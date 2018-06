Xavier Taveirne en Michaël Van Droogenbroeck presenteren vanaf dit najaar afwisselend 'De ochtend' op Radio 1 KDL

05 juni 2018

11u15

Xavier Taveirne (37) en Michaël Van Droogenbroeck (40) zullen elkaar vanaf dit najaar wekelijks aflossen als presentatoren van 'De ochtend' op Radio 1. Dat doen ze in duo met een co-presentator doen: Xavier met Benedikte Coussement en Michaël met Sara Vandermosten. Ze nemen daarmee de fakkel over van Dennis van den Buijs en Ruth Roets, die respectievelijk drie en vier jaar 'De ochtend' hebben gepresenteerd.

Michaël Van Droogenbroeck blijft, naast presentator van 'De ochtend', financieel-economisch expert bij VRT NWS, maar Xavier Taveirne neemt wel afscheid van 'De 7de dag'. "Het is altijd moeilijk om een redactie en een programma achter te laten. Zo voelt het ook. Maar bij 'De Ochtend' kom ik veel vertrouwde mensen tegen. En als onrustige mens ligt een dagprogramma me beter dan een weekprogramma. Het wordt een boeiend jaar met twee verkiezingen, ik wil daar graag boeiende radio over maken", reageert Taveirne.

Huidige presentatoren Dennis van den Buijs en Ruth Roets hebben nieuwe plannen. Dennis wordt presentator bij Radio 2 Antwerpen en Ruth gaat afwisselend met Ruth Joos 'De wereld vandaag' presenteren.

Met de komst van Xavier en Michaël bij 'De ochtend vallen' de puzzelstukken van een nieuwe sterke voormiddag bij Radio 1 in elkaar: Zoals eerder bekend gemaakt, neemt vanaf dit najaar Karolien Debecker tussen 9 en 10u de fakkel van Jan Hautekiet over, Sofie Lemaire volgt Annemie Peeters op met een nieuw programma tussen 10 en 12u.