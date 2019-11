Xavier Taveirne: "Een minister van Eenzaamheid is mijn grote droom” Redactie

20 november 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 1 Showbizz “Ergens krampachtig bij willen horen is fout, jongen.” Die boodschap zou VRT-anker Xavier Taveirne (38) vandaag aan de tienerversie van zichzelf geven. Tijdens zijn jeugd worstelde Taveirne met eenzaamheid: een groot maatschappelijk probleem dat hij nu met het nieuwe Canvas-programma ‘Eenzaam’ uit de taboesfeer wil trekken.

“Het thema leeft bij veel mensen”, zegt de presentator in ‘Dag Allemaal’. “Zeker niet alleen bij bejaarden. In ‘Eenzaam’ getuigen mensen van 17 tot 90 jaar.”

Taveirne hoopt met de vierdelige Canvas-reeks een stem én een gezicht te geven aan wie eenzaam is. “Hopelijk wordt dit thema opgepikt in steden en gemeenten. Wat kunnen we doen om het sociale weefsel dichter te maken? Het probleem is zo individueel en voelt voor iedereen anders aan. Mijn grote droom is een minister van Eenzaamheid.”

Vroeg volwassen

Taveirne was als puber vroeg volwassen. “Al snel was ik met de Grote Dingen des Levens bezig, meer dan mijn leeftijdsgenoten. Ik was vaak alleen en was daar niet blij mee. Gelukkig kon ik, indien nodig, altijd bij mijn ouders terecht.”

Het gevoel van eenzaamheid verdween toen hij naar Brussel verhuisde. “Ik kon er helemaal opnieuw beginnen. Er was geen voorkennis over mij, niemand had vooroordelen. Een nieuwe wereld ging open. Nu zou ik aan die jongen van veertien zeggen: ergens krampachtig bij willen horen is fout. Blijf vooral jezelf, dan zullen er wel mensen op je pad komen met wie je wél een klik hebt.”

‘Eenzaam’, 21.20 uur op Canvas