Xavier Daeseleire over de toestand van zijn broer: “Axel is goed en stabiel” IDR

28 maart 2020

08u10 24 showbizz “Alles is onder controle, Axel is goed en stabiel”, dat zegt Xavier Daeseleire over de toestand van zijn broer Axel Daeseleire (51). De Antwerpse acteur werd woensdag opgenomen in het Sint-Vincentiusziekenhuis in Antwerpen nadat hij positief testte op Covid-19.

“Als broers willen we erop wijzen dat Axel altijd erg open is geweest in zijn communicatie met zijn publiek, maar nu vraagt hij om rust en kalmte zodat hij kan bekomen van het virus”, aldus Xavier. “Axel heeft inderdaad positief getest, maar hij wil nu de nodige tijd krijgen om te kunnen herstellen. Alles is onder controle. Axel is goed en stabiel.”

Axel krijgt zeker geen voorkeursbehandeling Xavier Daeseleire

De broer van Axel wil ook benadrukken dat de acteur geen voorkeursbehandeling krijgt. “Axel wordt behandeld zoals alle andere Belgen die met het virus te maken krijgen”, klinkt het. “Hij krijgt zeker geen voorkeursbehandeling omdat hij bekend is. Hij wordt behandeld zoals iedere andere patiënt. Wij berusten nu in de medische behandeling die Axel krijgt in het Sint Vincentiusziekenhuis. Hij is daar in heel goede handen. De Belgische zorg is fenomenaal, en wij willen alle - zorgverstrekkers echt bedanken voor wat ze doen. Daarnaast willen we ook het publiek bedanken voor de vele steunbetuigingen.”

Waar zijn broer het virus zou hebben opgelopen is ook voor zijn familie onduidelijk. “Dat is een groot mysterie”, aldus Xavier. “We gaan daar dan ook niet over speculeren. Ik denk dat het overgrote deel van de mensen die het virus hebben, dat ook niet weten. Wij kunnen alleen maar hopen dat er zo snel mogelijk testen op de markt zijn die dat kunnen vaststellen, waardoor het virus kan bestreden worden.”

Meer over Axel Daeseleire

gezondheid