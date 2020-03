Xavier blijft voortleven in strips F.C. De Kampioenen BDB

21 maart 2020

17u06

Bron: Facebook 13 Showbizz Ook na het overlijden van Johny Voners zal z’n iconische personage Xavier Waterslaeghers blijven voortleven in de strips van ‘F.C. De Kampioenen’. Dat is te lezen op de Facebookpagina van het Eén-programma.

“Op 17 maart 2020 stierf Johny Voners. Hij was vooral bekend als Xavier Waterslaeghers uit ‘F.C. De Kampioenen’, een rol die hij bijna 30 jaar vertolkte. Maar Xavier blijft bestaan in de strips en de strips gaan door. Johny zou het zeker zo gewild hebben”, is te lezen op de Facebookpagina F.C. De Kampioenen.

Voners overleed dinsdag op 74-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De cast van ‘F.C. De Kampioenen’ heeft het moeilijk met het overlijden van hun collega. Onder andere Loes Van den Heuvel, An Swartenbroekx en Niels Destadsbader deelden een emotionele boodschap. Hec Leemans, de tekenaar van de strips van De Kampioenen, tekende een prachtige cartoon als eerbetoon aan Voners.