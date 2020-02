Exclusief voor abonnees Xandee stapt na amper zes maanden in het huwelijksbootje: “Waarom wachten als het zo goed klikt?” Redactie

14 februari 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Voor Sandy Boets (41), beter bekend als zangeres Xandee, wordt 2020 een feestjaar. In april geeft ze haar jawoord aan Eric Vanmanshoven (37) uit Sint-Truiden. De twee zijn nog maar sinds oktober samen, maar na jaren van medische problemen en liefdesperikelen gaat Xandee resoluut voor haar geluk, zo vertelt ze deze week in Story.

Eindelijk. De toekomst lacht Xandee weer toe, na een opeenstapeling van ellende. In 2004 straalde ze nog op het Songfestival met het lied ‘1 Life’, maar de afgelopen jaren kreeg ze flink wat te verwerken. Er was het overlijden van haar mama, maar ook drie hartoperaties, zeven ingrepen aan haar been, het verwijderen van twee ­(goedaardige) gezwellen aan haar baarmoeder en enkele pijnlijke liefdesbreuken. Maar de goedlachse zangeres liet zich niet kennen en is vandaag opnieuw gelukkig.

Een van de redenen daarvoor heet Eric. Een man die ze al bijna twintig jaar kent, met wie de vonk in oktober 2019 oversloeg en die ze met oudjaar prompt ten huwelijk vroeg. “Eric baatte vroeger een café uit waar ik vaak over de vloer kwam, maar ons contact was altijd oppervlakkig gebleven”, blikt Xandee terug. “Tot hij mij via Facebook uitnodigde voor een date. Hij vroeg om bij hem thuis naar het voetbal te komen kijken, de wedstrijd Anderlecht-Sint-Truiden. Origineel, hé”, lacht Xandee.

