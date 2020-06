Xandee staat opnieuw voor een zware ingreep: “Infarct in mijn schouder gehad” Redactie

Bron: Dag Allemaal 2 Showbizz Voor Xandee (41) had 2020 een feestjaar moeten worden. Met verse optredens en een huwelijk in april. De coronacrisis besliste er anders over, en toen moest het échte noodlot nog toeslaan: door een verstopping van de bloedtoevoer heeft haar schouder onherstelbare schade opgelopen. Na jaren van zware gezondheidsproblemen is dit de klap die ze niet meer had verwacht.

Het medische dossier van Xandee is met de jaren zo lijvig geworden, dat het stilaan uit z’n voegen barst. Sandy Boets, zoals de ­zangeres echt heet, onderging al twee hartoperaties van­wege een lekkende hartklep en zeven ingrepen aan haar been. En tot twee keer toe moesten er goed­aardige gezwellen uit haar ­baarmoeder worden verwijderd. Tussendoor verloor ze haar mama aan de gevolgen van longkanker, en kreeg ze twee relatiebreuken te verwerken.

Vorig jaar keerde eindelijk het tij toen Eric Vanmanshoven (38) in haar leven kwam. Ze waren zo zeker van hun liefde, dat ze zich al snel verloofden. De coronacrisis dwarsboomde hun trouwplannen, en tot overmaat van ramp stak zopas een nieuw ­medisch probleem de kop op. “Ik was stap voor stap mijn leven weer aan het opbouwen. Maar mijn lichaam lijkt me dat geluk niet te gunnen.”

Schouderoperatie

“Ik kreeg plots pijn in mijn schouder, die dag na dag ­heviger werd. Ik wist met­een dat het niet goed zat”, vertelt Sandy. “Ik dacht eerst dat het pijn was die uitstraalde van m’n hart, maar uit een scan van mijn schouder bleek dat het ernstiger was. Zonder het te beseffen heb ik een soort van infarct gehad: een verstopping in de bloedtoevoer naar mijn schouder waardoor er ­onherstelbare schade is opgetreden. Ik heb dus een schouderprothese nodig. Er staat mij opnieuw een heel zware operatie te wachten. Door de coronacrisis hebben we nog geen datum geprikt, maar ik hoop zo snel mogelijk onder het mes te kunnen, zodat ik tegen oktober toch weer een beetje de oude Sandy ben en zonder zorgen mijn jawoord kan geven.”

