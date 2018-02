Xandee opgenomen in het ziekenhuis met sombere vooruitzichten EVDB

De tegenslagen houden niet op voor Sandy Boets, beter bekend als Xandee. De zangeres is opgenomen in het UZ Gent voor een operatie aan haar baarmoeder.

"Hier zijn we weer. De miserie stopt gewoon niet.", zette Xandee zondagochtend op Facebook vanuit het UZ Gent. De zangeres werd opgenomen voor een operatie aan het gezwel in haar baarmoeder. Alsof dat nog niet genoeg is, komen er nu ook complicaties bij kijken. Xandees bloed is te dun, en een operatie is op dit moment te gevaarlijk. Daarom proberen ze in het UZ om haar bloed opnieuw dikker te krijgen, zodat de operatie goed kan verlopen. Dat zou snel moeten gebeuren, want de operatie zou dringend moeten uitgevoerd worden.

Xandee onderging al drie hartoperaties en zeven ingrepen aan haar been. Begin 2018 overleed haar moeder aan de gevolgen van longkanker. De miserie stopt inderdaad niet voor Xandee. Wij hopen dat alles zo snel en vlot mogelijk kan verlopen.