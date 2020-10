X!NK-zanger wordt voor het eerst papa: “We kijken er enorm naar uit”

Jonas vormt al vijf jaar een koppel met z'n vriendin Sien. De twee wonen samen, hebben een hond en zijn nu klaar voor de volgende stap in hun relatie. “Ik word binnenkort voor het eerst vader van een zoontje. Daar kijken we enorm naar uit. Het is heel spannend”, vertelde hij in de Q-ochtendshow.

Meukens was te gast op de radiozender naar aanleiding van de ‘Top 500 van de 00's’, die nog de hele week te horen is. Daarin vertelde de zanger over de hoogdagen van X!NK. “Het was een gekke periode. Ik ben toen trouwens m’n huidige vriendin tegengekomen bij de tandarts. Ik wist nog niet wie ze was, maar ze vertelde me achteraf wel dat ik helemaal niet vriendelijk naar haar had gekeken. Zoveel jaren later zijn we dan toch samengekomen. En ja, de band met de andere groepsleden is er nog altijd. Die is niet plat. (lacht) Als we elkaar opnieuw zien, voelt dat alsof we gisteren nog samen op het podium stonden.”