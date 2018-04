Wow! Zo ziet zoontje van Debby en Nicolas Pfaff er nu uit: "Wat gaat de tijd toch snel" Michael Vanderleyden

25 april 2018

06u00

Bron: Tv Familie 0 Showbizz Eind 2011 kwam er na negen jaar een einde aan de ‘De Pfaffs’, de realitysoap op VTM over de gelijknamige familie. Voor wie de zoon van Debby Pfaff & Nicolas intussen uit het oog zou verloren zijn: zo ziet Liam, e vandaag uit.

Liam, de 11-jarige zoon van Debby Pfaff (42) en Nicolas Liébart (38) heeft net zijn plechtige communie gedaan. "Kleine jongens worden groot, hé", glundert Debby in weekblad Tv Familie. "Nicolas en ik zijn zo trots op onze stoere zoon Liam. Maar uiteraard ook op onze Keano (13). Volgende maand wordt Liam al twaalf, wat gaat de tijd toch snel... Het communiefeest hebben we gehouden in de tuin van mijn zus Lyndsey. ’t Was een heerlijke dag. Nicolas en ik willen iedereen die erbij was nog eens bedanken. Onze Liam heeft enorm genoten!’"

Liam is een opvallend knappe jongen. Wie weet gaat hij over enkele jaren de weg van zijn papa Nicolas op. Die was vroeger een veelgevraagd model en mannequin.

Kleinejongenswordengroot#plechtigecommunieLiam#dikkeproficiat🎉 # trotseouders❤️❤️❤️💋💋💋 Een foto die is geplaatst door null (@debbypfaff) op 15 apr 2018 om 10:06 CEST

Babayegathemovie#kidshappy#nicefilm🎥# thxfortheinvitation 👍🏻👏🏻👏🏻💋@teambabayega Een foto die is geplaatst door null (@debbypfaff) op 25 mrt 2018 om 18:00 CEST