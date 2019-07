Wow! Opvallende look voor Johan Verstreken SD

29 juli 2019

07u35 1 Showbizz Voormalige presentator en politicus Johan Verstreken (55) verraste zondagavond met een wel heel opvallende nieuwe look: een grote neuspiercing trekt alle aandacht naar zich toe.

“Eens zot doen met de prides in aantocht”, schreef Johan Verstreken bij de foto die hij op zijn Facebookpagina plaatste. “Cool or not? Ik ben, denk ik, niet in een vakje te duwen.” Eindigen deed hij met de hashtags “#yolo” en “#bewhoyouwannabe”. Zijn volgers reageerden alvast overwegend positief op het nieuwe uiterlijk van de voormalige senator, die in januari liet weten te stoppen met politiek vanwege gezondheidsproblemen. En ook minder positieve commentaren liet hij niet aan zijn hart komen: “Ieder zijn mening”, schreef Verstreken. “Ook oké voor mij. Ik draai het (de neuspiercing, red.) in 1 seconde naar binnen en niemand ziet het.”