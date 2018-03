Wouter Vandenhaute: "Anderlecht is en blijft mijn club" EVDB

18 maart 2018

10u01

Bron: Radio 2 0 Showbizz Het moet een harde klap geweest zijn voor Wouter Vandenhaute toen Marc Coucke zijn favoriete voetbalploeg Anderlecht voor zijn neus wegkaapte. Hij was namelijk ook in de running om de ploeg te kopen. Ondanks dat blijft hij wel fan, vertelt hij in 'De Rotonde' op Radio 2.

Paarse onderleggers en witte kaarsen bij 'De Rotonde', toevallig, maar toch opmerkelijk. De kleuren van voetbalclub Anderlecht, net op de dag dat Wouter Vandenhaute langskomt, die in 2017 tevergeefs een bod op de ploeg deed.

Dat het Marc Coucke was die met de ploeg ging lopen, moet pijn gedaan hebben bij Wouter. Het verandert echter niets aan het feit dat hij reeds 25 jaar fan is en blijft van Anderlecht.

"Anderlecht is en blijft mijn club. Ik wens Marc Coucke veel succes. En ik hoop dat wij weer aanknopen met de successen van weleer.", vertelde hij aan Radio 2.

Blijven dromen

De tegenslag zal niet verhinderen dat Wouter Vandenhaute blijft dromen, vertelde hij. "Dromen is het plezierigste wat er is in het leven. Als er dan een aantal lukken, is dat tof. Maar het dromen op zich is toch het plezierigst."

Wouter gaat in die zin heel goed om met zijn verlies: "Ik heb 5 maanden hard gewerkt voor de onderhandelingen. En oké, ik heb ernaast gegrepen. Marc Coucke is met de ploeg gaan lopen. Maar die 5 maanden van dromen en plannen maken, neemt niemand me af."

Als kind droomde hij ervan profvoetballer te worden, nu wil hij een eigen ploeg. Hij is nog niet klaar om zijn voetbaldroom op te geven. "Ik heb altijd gezegd dat ik ooit nog wel eens iets in het voetbal wil doen. Maar je moet daar wel realistisch in zijn. Ik ben nu 56. Op mijn 65 ga ik daar niet meer aan beginnen. Ik vind dat er meer jonge mensen in het voetbal moeten komen in de leiding van ploegen."

Hij beëindigt zijn gesprek in het programma met een mooie uitspraak: "Misschien komt er nog een project op mijn pad, misschien niet. Mijn levensgeluk zal daar niet van afhangen."