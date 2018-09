Wouter Van Besien heeft z’n roots in een katholiek nest en in de Chiro: "In de kelder speelden wij wapenhandelaartje voor Iran" Geert Hoste

25 september 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Weet u waarom Wouter Van Besien (46) zo graag burgemeester van Antwerpen wil worden? Om elk jaar de Sint te kunnen ontvangen bij zijn intocht in Vlaanderen, zegt hij zelf in Dag Allemaal. Het Groen-boegbeeld heeft humor, maar ’t is hem wel degelijk bittere ernst om Bart De Wever van de troon te stoten: "Een burgemeester moet mensen tróts maken op hun stad. En net daaraan ontbreekt het De Wever."

Ik ben niet echt verrast wanneer ik zie dat Wouter Van Besien de fiets heeft genomen voor onze afspraak in Bar ­Oscar, een linkse hotspot in hartje Borgerhout. De aspirant-b­urgemeester van Groen woont immers om de hoek. Op de drukke Turnhoutsebaan, waar zijn concurrent Kris Peeters al eens een wapenhandel durft binnen te stappen, zou Bart De Wever zeggen.

Eind vorig jaar verscheen een filmpje op sociale media waarin te zien was hoe de lijsttrekker van Groen over het voetpad fietste. Daar komt Wouter later in ons gesprek nog op terug. Liever beklemtoont hij dat hij er in de volgende legislatuur sowieso voor zal zorgen dat de fietsinfrastructuur in de hele stad beter wordt. Als wij een suggestie mogen doen: als burgemeester kan hij de verkeerslichten aanpassen. Groen betekent oversteken, behalve voor N-VA-ers die mogen ook oversteken als het rood is.

Beste Wouter, mogen groene mannen zich eigenlijk scheren?

Natuurlijk! Wij zijn de partij van de vrijheid. Waarom vraagt u dat?

Groene politici zien er altijd een beetje verlept uit. Het lijken wel biogroenten. Steek die mensen in een modern pak, stuur ze naar de kapper, geef ze een scheerset en ze halen al lachend 5% meer.

(lacht) Ik zal het doorgeven aan mijn partijgenoten!

Bij onze lezers ben je allicht de minst bekende naam in deze reeks. Hoe zou je jezelf voorstellen?

Als een ongelooflijk toffe kerel. Ik ben getrouwd, ik heb vier kinderen. Ik woon al 24 jaar in Borgerhout. Ik hou van het stadsleven. En ik zit in het Vlaams parlement. Ik denk trouwens dat de meeste lezers mij wél kennen. Tenslotte ben ik enkele jaren voorzitter van Groen geweest.

Toen stond er wel nog een uitroepteken achter: Groen! Sindsdien is het redelijk stil geworden rond jou.

