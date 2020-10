Wouter Deprez eindigt show door nachtklok met halflege zaal

Showbizz Niels Destadsba­der stelt concerten­reeks noodgedwon­gen uit: “We moeten gewoon de experts volgen”

23 oktober Zo’n twee weken geleden kondigde Niels Destadsbader een reeks concerten aan in de Gentse Ghelamco Arena. Destadsbader zou in november maar liefst twaalf keer ‘het dak eraf’ spelen. Iets waar niet alleen hijzelf, maar duidelijk ook zijn publiek erg op uit was: in een mum van tijd waren alle shows uitverkocht. Jammer genoeg ziet hij zich nu genoodzaakt om alles uit te stellen naar april 2021. Al wil Niels benadrukken dat hij akkoord gaat met de virologen en de maatregelen opvolgt.