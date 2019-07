Wouter Deprez brengt ontroerend eerbetoon aan overleden moeder SD

31 juli 2019

11u13

Bron: Facebook 0 Showbizz Komiek Wouter Deprez (44) heeft op Facebook een ontroerend eerbetoon gebracht aan zijn moeder. Die overleed eerder deze zomer.

“Deze zomer vertrok mijn moeder op haar allerlaatste reis”, schrijft Wouter Deprez op Facebook. “Het was de reis die we allemaal ooit moeten maken, alleen en met lege handen. Nog terwijl we haar huilend uitzwaaiden, ­beseften we wat een rijkgevulde ­bagage ze ons achterliet. Moed, wijsheid, doorzettingsvermogen, mentale hygiëne, goedhartigheid en veerkracht. En toen werd ons verdriet ­dankbaarheid.”

Tijdens zijn laatste show, ‘Levend En Vers’, toonde en zei Deprez nog heel expliciet dat hij zijn moeder graag ziet. “Geduld, discipline, eerlijkheid: ik heb het allemaal geleerd door op te treden. En dus ook: gevoelens uiten”, vertelde hij daarover.

