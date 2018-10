Wouter Beke lijkt altijd de rust zelve: "Eén keer met interne bloedingen op de spoed is wel genoeg" Geert Hoste

02 oktober 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz "Kan je geloven dat er gefluisterd wordt dat ik die wolven eigenhandig in het militair domein van Leopoldsburg heb uitgezet om in de belangstelling te komen?", verwondert Wouter Beke (44) zich in Dag Allemaal over wat er soms over hem verteld wordt. Toch kan hij de slechte peilingen en bijwijlen venijnige kritiek op zijn persoon doorgaans goed relativeren . "Maar mijn vrouw, kinderen en vader zien daar érg van af."

Politiek is soms een beetje oorlog, en de Tweede Wereldoorlog is niet veraf in de tot brasserie omgevormde hoeve in Leopoldsburg waar Wouter Beke met ons heeft afgesproken. ‘Hier sneuvelde Majoor William Cavendish, de echtgenoot van Kathleen Kennedy, zus van de latere president John F. Kennedy’, onderwijst de CD&V-voorzitter ons. Waarna we nog heel wat meer te weten komen over Leopoldsburg, de gemeente waar Beke de plak zwaait. Hoe Leopold I met zijn paard van Brussel naar deze uithoek kwam bijvoorbeeld, omdat hij een plaats zocht waar hij een groot militair kamp kon bouwen om de Nederlanders buiten te houden. ‘Hier was veel plaats, want er liepen hier alleen maar schapen’, zegt hij. ‘En wolven.’

De wolf is inmiddels terug. Als burgemeester moet je hem toch al gezien hebben?

