Wouter Beke en Adil El Arbi gaan vanavond in dialoog met jongeren in Instagram Live-sessie ‘Hoe is ‘t?’ LOV

17 juni 2020

Vorige week trapte Julie Van den Steen de eerste Instagram Live-sessie 'Hoe is 't?' af, een initiatief van Rode Neuzen Dag en de Vlaamse Overheid. Daarin wordt geluisterd naar wat er nu écht in het hoofd van jongeren omgaat. Woensdag is het om 17 uur aan Qmusic-dj Sam De Bruyn om jongeren een stem te geven. Hij verwelkomt minister Wouter Beke en regisseur Adil El Arbi.



Tijdens deze live-sessie krijgen jongeren ook uitzonderlijk de kans om hun vragen rechtstreeks te stellen aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid (CD&V) en regisseur Adil El Arbi. En dat is nodig, want jongeren hadden de afgelopen periode vaak het gevoel dat er niet naar hen geluisterd werd en dat ze geen inspraak hadden. Uit de reacties van de eerste Live-sessie viel ook op dat jongeren zich onbegrepen en overweldigd voelen, mede door de recente gebeurtenissen in de Verenigde Staten en de rest van de wereld. Daarom ligt in de tweede sessie de focus nog meer op inspraak van jongeren.

“Het is de eerste keer dat jongeren de kans krijgen om op deze manier in gesprek te gaan met een minister en écht al hun vragen op hem af te vuren”, zegt Sam De Bruyn. Wouter Beke onderstreept hoe belangrijk het is om het mentale welzijn bespreekbaar te maken: “Als papa van drie kinderen van 16, 14 en 9 jaar heb ik van heel dichtbij meegemaakt wat voor een impact de voorbije periode op kinderen en jongeren gehad heeft. Maar het blijft toch schrikken van alle verhalen en cijfers die binnenkomen. Heel wat jongeren hebben het echt moeilijk.”

Vragenlijst

Om zo gericht mogelijk aan de slag te gaan en zoveel mogelijk verhalen aan bod te laten komen, kunnen jongeren nu al een korte vragenlijst invullen via rodeneuzendag.be. Ze kunnen hun boodschappen of vragen ook sturen via WhatsApp naar het nummer 0456/21.58.41 of via mail naar hoeist@rodeneuzendag.be.

Ook tijdens de sessie op woensdag kunnen er live vragen worden gesteld. Jongeren bepalen bovendien zelf hoe ze alles volgen: actief of anoniem.