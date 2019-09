Exclusief voor abonnees Wout Verstappen: “‘Ghost Rockers’ heeft meer deuren geopend dan ik ooit had durven denken” CD

27 september 2019

06u00

Onzeker en beïnvloedbaar, noemt Wout Verstappen (25) zichzelf. De voormalige 'Ghost Rocker' heeft het moeilijk met afwijzing na audities en spiegelt zich aan zijn gesettelde vrienden. Zelf is hij single. "Als dat op mijn 40ste nog zo is, waag ik me misschien aan Tinder", lacht hij in Story.

Het grote publiek – en dan vooral de jongere generaties – kent Wout Verstappen vooral als Alex in de Studio 100-reeks ‘Ghost Rockers’. Minder bekend is dat de acteur ook heel actief is in de musicalwereld. Dezer dagen staat hij op de planken met ‘Charlie Brown’, waarin hij de titelrol speelt. “Charlie is het baasje van het alom bekende hondje Snoopy en totaal geen heldhaftig personage, maar juist een heel erg zoekend figuur. Hij weet niet wat hij uit het leven moet halen, en zijn vrienden weten niet wat ze aan hem hebben.”

Hopelijk is dat geen symbool voor de vriendschappen in je eigen leven.

“Eigenlijk vind ik mezelf een slechte vriend. Ik kan me prima dagen of zelfs weken in mijn eentje vermaken en moet er echt over waken dat ik mijn vrienden niet verwaarloos. Al verloopt dat wel in fases. Toen ik pas bij ‘Ghost Rockers’ begonnen was en nog thuis woonde, wilde ik voortdurend bij mijn vrienden zijn. Maar sinds ik mijn eigen stek heb gekocht, leef ik veel ­makkelijker op mezelf.”

Heb je daar een verklaring voor?

“Ik ben van nature iemand die niet veel deelt. En als je sociaal wilt zijn, moet dat wel. Pas op, iedereen mag alles van mij weten, maar ik zal niet spontaan mijn ziel blootleggen. Al heb ik wel behoefte aan mensen om me heen.”

