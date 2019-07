Wout Van Aert komt naar ‘Het huis’ van Eric Goens DBJ

22u34 1 TV De nieuwe chouchou van het Vlaamse wielrennen Wout Van Aert is te gast in het nieuwe seizoen van ‘Het Huis’ van Eric Goens. Dat vertelde de tv-maker aan tafel bij Karl Vannieuwkerke in ‘Vive Le Vélo’.

“Alleen de hele groten komen naar ‘Het Huis’”, vertelde Eric Goens met een kamerbrede grijns op zijn gezicht in ‘Vive le vélo’. “Dus bij deze een primeur voor jou Karl, Wout Van Aert komt”. De tv-maker van onder meer ‘Die Huis’ en ‘Niveau 4' was samen met ex-wielrenner Stig Broeckx te gast in de wielertalkshow. Samen met Broeckx liep hij een dagje mee in de Ronde van Frankrijk. Wanneer het nieuwe seizoen van ‘Het Huis’ van start gaat, is nog niet duidelijk.