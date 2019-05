Wout Bru en zijn vriendin schelen 23 jaar: “Natassia wil trouwen en een baby, maar dat bespreek ik eerst met mijn kinderen” VVDW

Bron: Story 0 Showbizz Het zal sommigen misschien verbazen gezien zijn reputatie van notoir bon vivant, maar het was in select gezelschap dat Wout Bru afgelopen vrijdag zijn vijftigste verjaardag vierde. Alleen zijn vriendin Natassia, zijn ouders en enkele dichte familieleden waren van de partij. Story sprak met Wout en zijn vriendin Natassia.

De combinatie van een relatie met horecazaken van hoog niveau is al vaker uitdagend gebleken. Op z’n zachtst gezegd.

Wout: “In Durbuy heb ik inderdaad niet altijd tijd voor Natassia. Mijn klanten verwachten met mij te kunnen socializen in de zaak, en vaak wordt het dan al snel vijf uur ’s ochtends. En dat is niet tegen mijn zin, ik heb zelf ook graag contact met de mensen.”

Natassia: “In het begin was dat wennen. Ik sta zelf op mijn vrijheid en ik ben sociaal, maar de aandacht die Wout trekt… Ach, als je kiest voor een bekende kok, moet je je daarbij neerleggen. We hebben er ook veel over gepraat, en intussen kan ik ermee leven (lacht).”

Goed communiceren moet zowat een van de meest gehoorde relatietips zijn...

Natassia: “Wout heeft op dat vlak wel moeten bijleren (lacht). Hij had bijvoorbeeld niet de gewoonte om mij te laten weten waar hij uithing of om hoe laat hij zou thuiskomen. Maar ik ben een planner, én ik wil niet nodeloos thuis zitten wachten. Daarover hebben we dus weleens ruzie gemaakt.”

Wout: “Toegegeven: ik ben een gigantische chaoot en allesbehalve punctueel. Als ik het ergens naar mijn zin heb, blijf ik gewoon hangen. En dan hou ik soms te weinig rekening met Natassia, ik zou dus wel wat attenter mogen zijn. Ach, mijn ex-vriendinnen vonden me een egoïst, ik noem dat nonchalance (lacht).”

Dat de ene partner in Durbuy woont en de andere in Antwerpen maakt het er natuurlijk niet makkelijker op.

Natassia: “In het weekend zit ik meestal ook in Durbuy, hoor. We zijn geen koppel dat elke avond samen eet en tv kijkt, maar we zien elkaar genoeg. En het weerzien is des te leuker als je elkaar even hebt moeten missen.”

Wout: “Eén avond per week proberen we samen thuis te zijn. En we reizen veel. In het buitenland kan ik pas echt mijn zinnen verzetten en de batterijen opladen.”

Ook niet onbelangrijk wat carrièreplanning betreft: een eventuele kinderwens...

Wout: “Ik ben mij ervan bewust dat ik Natassia’s kinderwens niet kan afnemen. Zit ik op een baby te wachten? Nee. Heb ik er iets op tegen? Absoluut niet. Als het zover zou komen, zal ik blij zijn. Maar voor we zo’n belangrijke beslissing nemen, ga ik zeker met mijn kinderen praten. Mijn dochter zei ooit dat ze niet wil dat ik opnieuw papa word... Maar ze moet beseffen dat ik haar en haar broer niet minder graag zou zien mocht er nog een baby komen.”

Natassia: “Ik heb een sterke kinderwens, maar ik wil eerst mijn carrière opbouwen. En niemand weet wat de toekomst brengt.”

Brengt die toekomst bij voorkeur ook een huwelijk?

Wout: “Gaan we nog trouwen, schat?”

Natassia: “Dat zou ik in elk geval heel graag willen. Het aanzoek moet van jou komen, maar je kent mijn antwoord al (lacht). Maar wees gerust, ik ben ook gelukkig zonder huwelijk.”

Wout: “Voor mij hoeft trouwen niet. Als Natassia dat absoluut wil, zal ik daar ook eerst met mijn kinderen over moeten praten. Ik zal Lou en Boris nooit verwaarlozen, wat er ook gebeurt.”

