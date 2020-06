Wout Bru en vriendin Natassia verwelkomen dochter Aimée Veerle Van De Wal

20 juni 2020

12u39 4 Showbizz Chef-kok Wout Bru (51) en zijn vriendin Natassia (28) zijn sinds 19 juni de trotse ouders Aimée. Zowel mama als dochter stellen het zeer goed. “Ik ben heel blij met onze dochter, het is een droom die uitkomt”, reageert Natassia.

“Ze kwam een weekje vroeger dan gepland, maar alles is prima verlopen,” aldus Natassia. “Wout had vrijdag een afspraak in Gent en ik ben meegegaan. In de ochtend had ik al pijn in mijn onderrug en ik zou toch in Gent moeten bevallen. Nadat Wout me had afgezet bleek ik al drie centimeter opening te hebben en mocht ik gewoon blijven.” De chef kwam om 16.00u terug. Vier uur later begon de bevalling. “Het is heel snel gegaan. Om 20.30 werd Aimée geboren. Ik had heel veel stress voor de bevalling maar het viel beter mee dan verwacht. Na een epidurale verdoving voelde ik er niets meer van.”

“Het was ontzettend leuk dat Wout erbij was en alles mee kon beleven. We zijn ontzettend gelukkig.” Al kon Bru niet lang van zijn dochtertje genieten. “Vrijdagavond moest Wout helaas al vertrekken naar Durbuy, want het is heel druk in zijn restaurants. Maar dat is zijn job, ik vind het niet zo erg. Wout mist haar wel, hij is heel fier.

Door de corona-maatregelen kan Natassia haar nieuwe geluk ook met niemand delen. “Dat is echt lastig. Ik hoop dat mijn moeder alsnog mag langskomen, maar eigenlijk mag ik hier enkel bezoek ontvangen van mijn partner. Nu ja, maandag komt Wout me halen en blijft hij drie dagen bij mij. Daar kijk ik enorm naar uit. En gelukkig mag ik thuis wél bezoek ontvangen.

