‘Working Girl’-reboot in aantocht: Selena Gomez werkt mee als producer

Film20th Century Studios wil de romantische komedie ‘Working Girl’ uit 1988 terug tot leven wekken met een reboot. En daarvoor schakelen ze de hulp van Selena Gomez (30) in. Ze gaat het project mee ondersteunen als producer. Of ze ook voor de camera’s zal opduiken, is nog niet geweten.

Na verschillende onderhandelingen tussen 20th Century Studios en Gomez is de kogel door de kerk. Ze werkt mee als producer aan de reboot van ‘Working Girl’, de door Mike Nichols geregisseerde komedie met in de hoofdrollen Sigourney Weaver, Melanie Griffith en Harrison Ford. Of ze naast het optreden als producer ook zal schitteren in de film, valt nog af te wachten.

Ilana Pena, de maker van de Disney+-serie ‘Diary of a Future President’, is momenteel bezig met het aanpassen van het scenario voor de komedie. Het wordt een promotie voor de hedendaagse werkende vrouw. 20th Century Studios wil de reboot uitbrengen op streamingplatform Hulu. Een regisseur is nog niet bekend gemaakt.

De originele versie uit 1988 volgt een ambitieuze 30-jarige secretaresse van Staten Island die de kantooractiviteiten overneemt terwijl haar baas herstellende is van een gebroken been. Wanneer de secretaresse een winnend idee presenteert, probeert haar baas de eer op te eisen. ‘Working Girl’ was een kritische en commerciële triomf, die wereldwijd meer dan 100 miljoen dollar (98.294.500 euro) opleverde. De romantische komedie haalde zes Oscar-nominaties binnen, waaronder die voor beste film en beste regisseur voor Mike Nichols. De film won de Oscar voor beste originele lied voor ‘Let the River Run' van Carly Simon.

In 1990 probeerde Sandra Bullock de magie van ‘Working Girl’ terug aan te wakkeren in een kortstondige serie op NBC, maar met weinig succes. De serie werd vroegtijdig stopgezet vanwege te lage kijkcijfers.

‘Working Girl’ is niet het enige project waar Selena Gomez zich over buigt. Zo is ze momenteel te zien in de Amerikaanse mystery-comedy ‘Only Murders in the Building' waar ze in de huid kruipt van Mabel Mora, een vrouw met diepe geheimen in een moordverhaal. De actrice produceert ook haar realityserie ‘Selena+Chef’.

