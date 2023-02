Wordt Regé-Jean Page de nieuwe James Bond? “Ik heb momenteel genoeg op mijn bord liggen”

Celebrities‘Wordt de Duke of Hastings, oftewel Simon Basset uit ‘Bridgerton’, de nieuwe James Bond?’ Nu Daniel Craig (54) het na vijftien jaar voor bekeken houdt, is de zoektocht naar een 007-opvolger gestart. Regé-Jean Page (34) werd de voorbije maanden al meermaals getipt als grote kanshebber en reageert nu voor het eerst op de geruchten in een gesprek met ‘Vanity Fair’. “Ik vind het zeer vleiend.”

Regé-Jean Page wordt getipt als een van de grote kanshebbers om de iconische smoking van geheim agent 007 aan te trekken. Maar wanneer het hem op de man af wordt gevraagd in een interview met ‘Vanity Fair’, ontkent noch ontkracht hij de geruchten. “Het is iets waar mensen over praten en ik vind het zeer vleiend dat ze het erover hebben. Maar ik laat het verder aan hen over.”

De interviewer polst verder of hij dé rol zou aanvaarden, als die hem wordt aangeboden. “Ik heb geen idee. Het is niet iets wat me echt bezighoudt.” Hij vervolgt: “Ik heb op dit moment genoeg op mijn bord liggen. Ik ben nu bezig met het werk dat ik heb en hou me niet bezig met de banen van anderen.”

Kanshebbers

Wat als het toch niet de ‘Bridgerton’-ster wordt? Wie dan wel? Volgens de geruchtenmolen maken ook ‘The Witcher’-acteur Henry Cavill (39), ‘Emily in Paris’-ster Lucien Laviscount (30) en Aaron Taylor-Johnson (32) veel kans. Volgens geruchten zou die laatste zelfs al de iconische openingsscène hebben ingeblikt én maakte hij een erg goede indruk op producente Barbara Broccoli tijdens een geheime auditie. Maar voorlopig is er nog niets bevestigd. De James Bond-fans kunnen niets anders doen dan nog even afwachten.

KIJK. Trailer ‘Bridgerton’.

Lees ook: