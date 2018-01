Wordt Paul Bettany de nieuwe prins Philip in 'The Crown'? TC

22 januari 2018

Hij lijkt favoriet te zijn om Matt Smith te vervangen in het derde seizoen van de Netflix-serie.

In seizoen drie is immers nood aan een oudere acteur om de flegmatieke prins-gemaal van koningin Elizabeth te vertolken. Tot grote teleurstelling van Matt Smith, die tot nu toe in de huid kroop van de royal. Hij liet weten geen zin te hebben om de serie te verlaten, maar de producenten houden voet bij stuk. Er moet een nieuwe prins Philip komen. En volgens de Britse media is acteur Paul Bettany nu de favoriet om Matts plaats in te nemen. Bettany kennen we tot nu toe vooral als filmacteur in topfilms als 'A Knight's Tale', 'Wimbledon', 'The Da Vinci Code', 'Avengers: Age of Ultron' en 'Captain America: Civil War'. Maar hij zou, net als zoveel filmtoppers de laatste tijd, geen enkel bezwaar hebben om de overstap naar televisie te maken. Voor de rol van een oudere Elizabeth is al een actrice vastgelegd. Olivia Colman zal de fel bejubelde Claire Foy vervangen. De rol van prinses Margaret zal in het nieuwe seizoen gespeeld worden door Helena Bonham Carter.