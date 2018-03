Wordt Justin Bieber een Avenger? Zijn manager wordt filmproducer en heeft wilde plannen TC

29 maart 2018

11u03 0 Showbizz Scooter Braun, de manager van Justin Bieber, gaat samenwerken met Marvel. Hij richtte samen met de producent een eigen productiehuis op dat zal ingezet worden bij het maken van superheldenfilms. Braun hint dat de artiesten uit zijn stal zullen worden ingeschakeld om in de films te acteren.

Braun richtte samen met David Maisel, de grote baas bij Marvel, het nieuwe productiehuis Mythos Studios op. Die zal als een onderaanneming van Marvel fungeren en ingezet worden bij de productie van nieuwe heldenfilms. Scooter maakte in het verleden vooral naam als producer en manager in de muziekwereld. Maar hij zegt altijd al ambities in de filmwereld gekoesterd te hebben. Nu gaat hij er ook werk van maken. Leuk voor de fans van zijn artiesten: hij wil die ook graag inschakelen bij het maken van die films. En dus kan Justin Bieber, die voor zijn'Beliebers' natuurlijk al een soort van held was, straks opduiken aan de zijde van Spider-Man en co. Iets om naar uit te kijken?