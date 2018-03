Wordt Johan Veugelers van The Sunsets de nieuwe Topper? hl

13 maart 2018

10u48

Bron: hl 4

Vlaanderen heeft zijn Romeo's, Nederland zijn Toppers. Bij onze noorderburen bestaat dat trio al jaren uit Rene Froger, Gerard Joling en Jeroen vander Boom. Vorig jaar verwelkomden de drie artiesten een extra groepslid: Jan Smit. Dit jaar gaat het kwartet nog een stap verder en op zoek naar een vijfde zanger. Dat zal in ware 'K3 zoekt K3'-stijl in het tv-programna 'Topper gezocht' gebeuren, dat binnenkort op SBS 6 start.

Eén van de kanshebbers is een bekende in de Vlaamse showbizz en woont in bij ons. Zanger Johan Veugelers, die destijds Mathias Lens bij het accordeonduo The Sunsets opvolgde en daarna een solo-carrière uitbouwde, is geselecteerd voor de tv-shows. Op 24 maart mag hij zich op tv bewijzen. Als hij de vijfde Topper wordt, deelt hij eind mei het podium van de Amsterdamse Arena met andere muzikale topgasten als Ronan Keating en Right Said Fred.