Wordt dit hét successeizoen voor 'Blind Getrouwd'? "We zijn dit jaar héél enthousiast"

Celebrities "Die bevoorrech­te nietsnut steekt z'n erfenis in de fik": zoon van Céline Dion zorgt voor kopzorgen bij zieke zangeres

Moeder worden was een lang en moeilijk proces voor Céline Dion (55), maar nu oudste zoon René-Charles Angélil 22 is, zijn de kopzorgen nog lang niet voorbij. De twintiger, die het ooit zelf probeerde in de muziekwereld, lijkt zich namelijk vooral bezig te houden met het verbrassen van het (aanzienlijke) familiefortuin. Dat roept pijnlijke herinneringen op bij Céline, want ook haar echtgenoot was gokverslaafd.