Wordt dit de naam van Kate en Williams derde kindje? Bookmakers lijsten grote kanshebbers op TDS

19u03 0 EPA Showbizz Hoewel Prins William en Kate hun derde kindje pas in april 2018 verwelkomen, worden nu al gratis weddenschappen afgesloten om de naam van hun baby. Dit zijn volgens de bookmakers in Verenigd Koninkrijk de grootste kanshebbers.

Het geslacht van de derde baby is een goedbewaard geheim. De kans is bovendien ook groot dat dat net als bij prins George en prinses Charlotte zo zal blijven tot bij de geboorte. Of het royale koppel dus eerder naar een jongensnaam of meisjesnaam op zoek moet gaan, is voorlopig niet duidelijk. Maar volgens de bookmakers zullen de hertog en hertogin van Cambridge hoogstwaarschijnlijk kiezen voor een klassieke naam, net zoals ze deden voor George en Charlotte.

Wat bij een meisje?

Als de baby een meisje is, maakt Alice volgens de bookmakers het meeste kans. Alice was de naam van een van de dochters van Queen Victoria, Alice Maud Mary, en ook van de moeder van de hertog van Edinburgh, prinses Alice van Battenberg. Elizabeth staat op de tweede plaats, omdat er een duidelijke link is naar de Britse Monarchie. Sommigen twijfelen daar echter aan, omdat de middelste naam van prinses Charlotte ook Elizabeth is. Andere suggesties zijn Victoria, Alexandra en Mary.

Wat als het een jongen is?

Verwelkomen Prins William en Kate echter een jongen in april? Dan zijn de namen James, Arthur en Phillip volgens de bookmakers de meest populaire keuzes. James is een verwijzing naar Kate's jongere broer, James Middleton. Andere kanshebbers zijn Albert en Henry.