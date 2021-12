Wordt de ventilatietip van Steven Van Gucht een nieuwe muzikale hit? “Zet uw dampkap aan!”

TV Volop kerstsfeer en een gevaarlij­ke outsider met een baaldag: dit was ‘De slimste mens’

Een presentator die de filmpjesronde met een kerstmuts op het hoofd presenteert, juryleden in kersttruien en sneeuwvlokken in de ‘bumpers’ om de spelcategorieën aan te kondigen. Willen of niet, ‘De slimste mens’ is voor z’n laatste finaleweek compleet in kerstmodus. Met donderdag wellicht een bezoek van de kerstman als ultiem geschenk voor de mogelijke winnaar. Dat zou wel eens intensivist Geert Meyfroidt kunnen zijn, want die blijft erg goed scoren. Al weet je met dit tv-spelletje uiteraard nooit...

20 december